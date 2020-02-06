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Ordu'daki fırtına hava ulaşımını olumsuz etkiliyor

Ordu'da etkili olan fırtına nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanına inemeyen iki uçak, Samsun Çarşamba Havalimanına yönlendirildi.

06.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:40Ordu'daki fırtına hava ulaşımını olumsuz etkiliyor
'da etkili olan fırtına nedeniyle Ordu- Havalimanına inemeyen iki uçak, Samsun Çarşamba Havalimanına yönlendirildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan fırtınanın hava ulaşımını olumsuz etkilemesi üzerine İstanbul Havalimanından kalkan iki uçak Ordu-Giresun Havalimanına inemedi.
Söz konusu uçaklar, Samsun Çarşamba Havalimanına yönlendirildi.
Öte yandan İstanbul-Ordu-Giresun seferini yapan THY uçağı, iniş sırasında türbülansa girdi.
Uçakta paniğe bağlı fenalaşan bazı yolcular, 112 Acil Sağlık ekiplerince tedbir amacıyla hastanelere sevk edildi.

Giresun, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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