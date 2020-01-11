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Ordu'daki halk pazarında ısıtıcı hizmeti

Ordu'da halk pazarına kurulan ısıtıcılar, soğuk kış gününde vatandaşların ısınma sorununu giderdi.

11.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:04Ordu'daki halk pazarında ısıtıcı hizmeti
'da halk pazarına kurulan ısıtıcılar, soğuk kış gününde vatandaşların ısınma sorununu giderdi.
Belediyesi, Yeni Mahalle'de cumartesi günleri kurulan ve organik ürünlerin satışının yapıldığı halk pazarının belirli bölümlerine ısıtıcı yerleştirdi.
Isıtıcılar sayesinde pazara gelen vatandaşlar üşümekten kurtulurken, belediye ekiplerince alışveriş yapanlara Osmanlı şerbeti ile çay ikram edildi.
Pazarı gezen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, daha önce pazarı dolaştığı sırada kendisinden ısıtıcı talebinde bulunulduğunu, bu talebi hemen yerine getirdiklerini söyledi.
Pazarın kısa süre önce yenilenerek modern bir görüntüye kavuştuğunu anlatan Tören, vatandaşların taleplerini dikkate aldıklarını kaydetti.
Bundan sonra da bu hizmetin devam edeceğini aktaran Tören, uygulamaların vatandaşları çok memnun ettiğini vurguladı.
Vatandaşlar da belediyenin hizmetinden memnun kalarak, Aşkın Tören ve ekibine teşekkür etti.

Altınordu, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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