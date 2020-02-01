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Ordu'daki heyelan (5) - Vali Seddar Yavuz'un açıklaması

Ordu Valisi Seddar Yavuz, heyelanın meydana geldiği yerdeki 3 binanın tedbir amacıyla boşaltılacağını söyledi.

01.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:42
Valisi Seddar Yavuz, heyelanın meydana geldiği yerdeki 3 binanın tedbir amacıyla boşaltılacağını söyledi.
Vali Yavuz, heyelan bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunana Vali Yavuz, olayın saat 11.00 sularında meydana geldiğini belirterek, devletin tüm imkanlarıyla burada olduklarını söyledi.
Şu anda heyelandan dolayı yola düşen malzemelerin kaldırıldığı bilgisini veren Vali Yavuz, heyelanın üst bölgesinde bulunan 3 bina ile ilgili ise ekiplerin incelemesini tamamladığını dile getirdi.
Vali Yavuz, tedbir amacıyla üç binayı da boşaltacaklarını aktararak, "Burada 6 hanede 17 kişi yaşıyor. Güvenlik amacıyla kendilerini başka yere nakletmiş olacağız." diye konuştu.
Ordu'daki heyelan (5) - Vali Seddar Yavuz'un açıklaması

Ordu, Güncel

Kaynak: AA


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