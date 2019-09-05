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Ordu'daki organize suç örgütü operasyonu

Ordu'nun Ünye ilçesinde, organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi.

05.09.2019 09:40 Ordu'daki organize suç örgütü operasyonu
Ordu'nun Ünye ilçesinde, organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince 2 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 kişiden 12'si, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Şüphelilerden 20'si ise işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine sevk edildi.
Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu zanlıların adliyeye sevki sırasında polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.
Çok sayıda suça karıştıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, tabanca, tüfek ve mermiler ele geçirilmişti.

Ünye, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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