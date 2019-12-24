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Ordu'daki örtü ve orman yangınları söndürüldü

Ordu Valiliği, 11 ilçede 22 farklı noktada çıkan örtü ve orman yangınlarının söndürüldüğünü bildirdi.

24.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:54 Ordu'daki örtü ve orman yangınları söndürüldü
Ordu Valiliği, 11 ilçede 22 farklı noktada çıkan örtü ve orman yangınlarının söndürüldüğünü bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, il genelinde etkili olacağı belirtilen şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelecek olumsuzluklara karşı ilgili kurumlar ve vatandaşların gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıldığı aktarıldı.
Dün il genelinde sabah saatlerinde başlayan aşırı rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 ilçede 22 farklı noktada örtü ve orman yangını meydana geldiği ifade edilen açıklamada, yangınların Valilik koordinasyonunda yürütülen müdahale ve söndürme çalışmaları neticesinde yerleşim yerlerine sıçramadan ve vatandaşlar zarar görmeden söndürüldüğü kaydedildi.
İl genelinde halihazırda devam eden örtü veya orman yangını olmadığına işaret edilen açıklamada, meydana gelen yangınların olumsuz hava koşullarında vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini bir kez daha ortaya çıkardığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bugün, gece saatlerine kadar hava şartlarının olumsuz olacağı değerlendirildiğinden örtü ve orman yangını, ev yangını, soba zehirlenmesi, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Valimiz Seddar Yavuz tarafından Whatsapp'ta oluşturulan Afet Haberleşme Grubu'ndan anlık bilgi paylaşımı yapılmakta, verilen emir ve talimatlarla kısa sürede olaylara müdahale edilmektedir."

Ordu Valiliği, Güncel

Kaynak: AA

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