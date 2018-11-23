Ordu'daki Terminal Binasında Sona Doğru

23 Kasım 2018 Cuma 17:48



23 Kasım 2018 Cuma 17:48

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde, çevre yolunun hemen kenarında yapımına başlanan şehirlerarası otobüs terminali inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor.Altınordu ilçe merkezinde kısıtlı bir alanda hizmet veren eski otogarın, günümüz ihtiyaçlarına cevap verememesi nedeniyle yapımına başlanan yeni otogarın çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kısa süre sonra tamamlanması planlanan projede çalışmalar hızlı bir şekilde devam ederken, terminal sayesinde kentin trafik yoğunluğunun da azalması hedefleniyor.Projenin kısa sürede tamamlanacağını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, "Altınordu Şehirler Arası Otobüs Terminali Projesi'nde çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Projenin terminali çevreleyen duvar yapıları tamamlandı. Binanın tamamlanan bölümlerinde cephe camları takılıyor. Kalan kısımlarda ise çelik konstrüksiyon imalatları devam ediyor. İnşallah en kısa sürede projeyi tamamlayarak milletimizin ihtiyaç duyduğu model ve modern bir yapı inşa etmiş olacağız" şeklinde konuştu.Başkan Tekintaş, toplam 22 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen proje ile kentin günlük ulaşım ihtiyacını sağlayan ilçe minibüslerinin de bir çatı altında toplanacağına dikkat çekerek, açıklamasını şöyle tamamladı:"Projenin hayata geçmesiyle kentte günlük trafik yoğunluğunu azaltılırken, şehirlerarası ulaşımda da modern bir tesisi kentimize kazandıracağız. Toplam 3 bin 177 metrekarelik alan üzerine inşa edilen projede, 8 adet kırsal terminal park alanı (ilçe minibüsü), 28 adet otobüs park alanı (şehirlerarası), 67 adet minibüs park alanı, 16 adet midibüs park alanı, 90 araçlık kapalı otopark, 54 araçlık açık otopark, 28 adet peron, 20 adet firma odası yer alacak." - ORDU