Haberler » Güncel » Ordu'daki 'usulsüz engelli raporu' operasyonu - Haber

Ordu'daki "usulsüz engelli raporu" operasyonu

Ordu'da düzenlenen "usulsüz engelli raporu" operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi.

30.12.2019 09:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:16 Ordu'daki
'da düzenlenen "usulsüz engelli raporu" operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, bazı vatandaşların usulsüz engelli raporu almasını sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 14'ü emniyetten serbest bırakıldı, 20'si ise sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan operasyon kapsamında 66 kişinin ise ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.
Ordu'da 27 Aralık'ta düzenledikleri usulsüz engelli raporularıyla kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırdıkları ileri sürülen biri doktor 34 şüpheli yakalanmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:24   İstanbul'da fırtına etkili olmaya başladı 1 - Haber
09:24   İstanbul'da fırtına etkili olmaya başladı 2 - Haber
09:24   Polisi alarma geçiren aile kavgası - Haber
09:23   MSB: 5 PKK'lı terörist teslim oldu - Haber
09:19   Japonya Savunma Bakanı Kono'dan Umman'a ziyaret - Haber
09:18   Emniyet, Polis Akademisi'ndeki intikam yemini görüntüsüyle ilgili açıklama yaptı - Haber
07:48   İDO ve BUDO seferleri iptal edildi - Haber
00:25   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt verdi - Haber
23:39   Karaman'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Haber
21:26   Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi - Haber
30.12.2019 09:32:29