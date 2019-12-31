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Ordu'daki "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Ordu'da düzenlenen "usulsüz engelli raporu" operasyonunda adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

31.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:46 Ordu'daki
'da düzenlenen "usulsüz engelli raporu" operasyonunda adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, bazı vatandaşların usulsüz engelli raporu almasını sağladıkları iddiasıyla yakalanan ve dün adliyeye sevk edilen 20 kişinin savcılıktaki sorgusu tamamlandı.
Aralarında doktorun da bulunduğu şüphelilerden 6'sı serbest bırakılırken 14'ü mahkemeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
Ordu'da 27 Aralık'ta, düzenledikleri usulsüz engelli raporlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırdıkları ileri sürülen biri doktor 34 şüpheli yakalanmış, 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalmış, 20 kişi ise adliyeye sevk edilmişti. Operasyon kapsamında 66 kişinin de ifadelerine başvurulmuştu.

Emniyet Müdürlüğü, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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