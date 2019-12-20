Haberler » 3. Sayfa » Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama - Haberler

Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda mahkemeye çıkartılan 22 şüpheliden 19'u tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20.12.2019 20:02 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:07 Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda mahkemeye çıkartılan 22 şüpheliden 19'u tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonuyla teknik ve fiziki takibin ardından Ünye ve Fatsa'da uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti. Düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan A.A., E.D., O.Y., E.C, U.K, A.K., T.B., M.A., T.Y., S.S., T.G., O.D., O.N.C., Ü.K., A.C., M.F.D., A.A., İ.Ş., G.A., Y.E.A., Ü.A., E.S. olmak üzere 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Ünye Adliyesine çıkartıldı. İfadeleri alınan şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerin, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarının sıklıkla süreceği öğrenildi. - ORDU

Ünye, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:03   Miss Amerika birincisi Virginia güzeli bilim insanı oldu - Haberler
20:02   Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama - Haberler
19:53   Araç dereye yuvarlandı: 1 ölü - Haberler
19:49   Elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu - Haberler
19:48   Miss Amerika birincisi Virginia güzeli bilim insanı oldu - Haberler
19:31   Rus güçleri Haseke'nin Tel Temr beldesine gözlem noktası kurdular - Haberler
19:24   Savcı Sayan'ın Twitter'dan paylaştığı "Nusret'le protokol imzaladık" notlu fotoğraf gündem oldu - Haberler
19:04   Meclis'in 10. partisi Demokratik Bölgeler Partisi oldu - Haberler
18:49   İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı - Haberler
18:46   Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açacak - Haberler
20.12.2019 20:25:05