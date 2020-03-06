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Ordu'dan 40 Özel Harekat polisi, Edirne'ye gitti

ORDU'da görevli 40 Özel Harekat polisi, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Yunanistan sınırında güvenliği sağlamak için Edirne'ye gitti.

06.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:58Ordu'dan 40 Özel Harekat polisi, Edirne'ye gitti

ORDU'da görevli 40 Özel Harekat polisi, göçmen yoğunluğunun yaşandığı sınırında güvenliği sağlamak için 'ye gitti.

?Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa ülkelerine gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'ye akını sürerken, Yunanistan sınırında bin Özel Harekat polisinin görevlendirileceği açıklandı. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesindeki 40 polis, bölgede görevlendirildi. Özel Harekat polisleri, Ordu Valiliği önünde bekleyen otobüse binerek, Edirne'ye doğru yola çıktı.



Yunanistan, Edirne, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

6.03.2020 11:06:57