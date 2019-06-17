Ordu denize açılıyor

Ordu'yu deniziyle barıştırmak için her türlü imkanın bulunduğunu söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Gece-gündüz demeden Ordu'nun denizi hakkında neler yapılabileceğimizi düşünüyoruz. Yetkiyse yetkimiz, yerse yerimiz, niyetse niyetimiz var" dedi.



Başkan Güler, "Ordu Deniziyle Barışıyor Projesi" kapsamında Deniz Ticaret Odası yöneticileriyle bir araya gelerek yapılacak olan yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.



Ordu'nun gelişimi için denizinden faydalanmak gerektiğini belirten Başkan Güler, "Gece-gündüz demeden Ordu'nun denizi hakkında neler yapılabileceğimizi düşünüyoruz. Ünye'de konteynır limanı yapmak gibi bir imkanımız var. Bu limandan her şey rahatlıkla çıkabilir. Trabzon ve Rize'ye göre kıyaslarsak en kısa yollardan birisi olacak. Lübnan, Suriye, Ürdün ve İsrail'den Mersin'e getirilen ürünlerde bizim oraya gelebilir. Eğer birde demir yolu yapılırsa Türkiye'ye mukayese üstünlük çıkarabilir. Bunun dışında da turizm olarak bizim 8 Kız Kardeş dediğimiz balıkçı barınaklarımız var. Limandan bozma da 2 tane var. Bunları yat limanıyla, gemisiyle, oteliyle büyütebiliriz. Bizim havalimanımız var. Oradan kaptanı da yolcusu da buraya gelir. İşte size hazır yer. Yetkiyse yetkimiz, yerse yerimiz, niyetse niyetimiz var. Bunların hepsi sizin için bir imkan. Ben bütün ihtiyaçlarınızı sağlayabilirim" diye konuştu.



"Akdeniz-Karadeniz yolu Ordu'yu canlandıracak"



Akdeniz-Karadeniz yolu ile ilgili konulara da değinen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Akdeniz- Karadeniz diye bir yolumuz var. Bütün mallar İstanbul Boğazı'nı, Ege'yi ve Akdeniz'i dolaşmadan doğrudan Ordu'dan Mersin'e inebiliyor. Ordu-Mersin arasında da 41 tane vilayet var. Bu şehirler ithalat ve ihracatlarında ya Ordu'dan Karadeniz'e gidecek ya da Mersin'den Akdeniz'e gidecek. Bu yol neredeyse bitti, sadece asfaltı olmayan ufak bir yeri var ama kamyonlar, tırlar buradan gidebiliyorlar. Akdeniz-Karadeniz yolu Ordu'yu canlandıracak" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA