Ordu 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücünün Çarpmasıyla Şehit Olan Polis İçin Tören

'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarpmasıyla şehit olan polis için tören (2)
ŞEHİT POLİS BERÇİN TOPRAĞA VERİLDİ Giresun
'un Bulancak
ilçesinde, Hükümet
konağı önünde düzenlenen törenin ardından şehit polis memuru İmdat Berçin'in cenazesi karayoluyla memleketi Ordu
'ya getirildi. Altınordu
ilçesine bağlı Şirinevler
Mahallesi'nde baba ocağına getirilen Berçin için burada helallik alındı. Şehit polis memuru İmdat Berçin'in naaşı daha sonra Ulubey
ilçe merkezine götürüldü. Cenaze törenine, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Milletvekili
Mustafa Adıgüzel, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş
, askeri erkan, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Şehit polis memuru İmdat Berçin'in cenazesi, Ulubey Kent Meydanı'nda ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Sayaca Mahallesi kabristanlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Cenaze töreni sırasında, şehidin annesi Durdiye, eşi Fatma ve çocukları Seda Nur, Mehmet Efe
, Mustafa Sıraç Berçin, gözyaşlarına hakim olamadı. 'Ah yavrum neredesin yavrumö diyerek gözyaşı döken anne Durdiye Berçin, oğlunun tabuta sarılarak teselli aradı. Şehit oğlunun çerçeveli fotoğrafını eline alıp öpen acılı anneyi yakınları teskin etmeye çalıştı.
Polis,Ordu
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:06