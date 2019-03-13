Ordu Erdoğan, Ordulu Öğrenciyi Twitter'den Kutladı

Kaynak: DHA

Erdoğan, Ordulu öğrenciyi twitter'den kutladıOrdu Gölköy Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı etkinlikleri kapsamında koreografi hazırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'den kendisine mesajla videoyu ulaştıran öğrenciye cevap verdi.12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı kapsamında, Ordu Gölköy Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından koreografi hazırlandı. Hazırlanan koreografi ve program videosunu okul öğrencilerinden Furkan Gündüz twitter'e yükledi. Gündüz, İstiklal Marşı beyaz bir sayfadır, kimliğimizdir, davamızdır, büyük destanımızdır, vazgeçmemektir, milletimizin diriliş sesidir, kutlu zaferimizin paha biçilmez madalyasıdır, sonsuzluk marşıdır, istiklalimizin mührüdür notuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sevgili Furkan, İstiklal Marşımızın derin anlamını idrak ederek birbirinden değerli cümlelerle ifade eden güzel genç kardeşlerimi ve seni gözlerinizden öpüyorum. İnanıyorum ki Türkiye, sizin gibi gençlerle birlikte inşallah tüm hedeflerine ulaşacak notuyla twitterden paylaştı.Video sosyal medyada da büyük beğeni topladı.