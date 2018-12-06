Ordu Eşinden Miras Kalan Klasik Otomobile Gözü Gibi Bakıyor

06 Aralık 2018 Perşembe 15:13



06 Aralık 2018 Perşembe 15:13

Eşinden miras kalan klasik otomobile gözü gibi bakıyorOrdu'nun Altınordu ilçesinde oturan Ayşe Özgülçin (79), geçen yıl hayatını kaybeden eşi Ali Bülent Özgülçin'den (82) kendisine miras kalan 1957 model 'Dodge Kingsway' marka klasik otomobile, evinin alt katındaki garajda gözü gibi bakıyor.Altınordu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde oturan Ayşe Özgülçin'in eşi Ali Bülent Özgülçin geçen yıl hayatını kaybetti. Ayşe Özgülçin, eşi tarafından 61 yıl önce İstanbul'dan satın alınan ve kendisine miras kalan 1957 model 'Dodge Kingsway' marka klasik otomobili, ikamet ettiği evin zemin katında yer alan garajda koruma altına aldı. Eşinin hatırasına sahip çıkan Ayşe Özgülçin, fırsat buldukça temizliğini yapmayı da ihmal etmediği klasik otomobile ara sıra binerek eşiyle birlikte yaşadığı anılarını da yad ediyor.İstanbul'da yıllar önce taksi olarak da kullanılan otomobilde, eşinin pek çok hatırasının olduğunu belirten Ayşe Özgülçin, gözü gibi baktığı aracı yoğun talep olması ve satın alınmak istenmesine rağmen satmayacağını söyledi. Ayşe Özgülçin, Aracın bizde olduğunu bilen duyan büyük ilgi gösteriyor. Dayısının oğlu almıştı eşime sattı. O günden beri araç bizde. Aracın anıları çok, evladım gibi bakıyorum. Gözüm gibi baktım bu güne kadarda. Satmayı düşünmüyoruz, aracın bizde anıları çok. Eşimin anılarını yaşatıyorum. Araca elimizden geldiğince bakıyoruz dedi.