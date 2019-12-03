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Ordu evinin önünde bıçaklanan genç balerin, ağır yaralandı

Evinin önünde bıçaklanan genç balerin, ağır yaralandıOrdu'da, evinin önünde bir saldırgan tarafından bıçaklanan balerin Ceren Özdemir (20), ağır yaralandı.

03.12.2019 22:07 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:08
Evinin önünde bıçaklanan genç balerin, ağır yaralandı
'da, evinin önünde bir saldırgan tarafından bıçaklanan balerin Ceren Özdemir (20), ağır yaralandı. Şüpheli kaçarken, genç kız ise hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 19.30 sıralarında ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yığıldı. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, saldırganın kimliğini belirlemeye çalışıyor.
Ordu evinin önünde bıçaklanan genç balerin, ağır yaralandı

Altınordu, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA


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