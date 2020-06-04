ORDU Fındık bahçesinde doğan buzağıyı omzunda 2 kilometre taşıdı

Fındık bahçesinde doğan buzağıyı omzunda 2 kilometre taşıdıORDU'nun Ulubey ilçesinde oturan Murat Bayrak (38), otlatmak için çıkardığı ineklerinden birinin doğurduğu buzağıyı 2 kilometre omzunda taşıyarak, ahıra getirdi.

04.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:18
Fındık bahçesinde doğan buzağıyı omzunda 2 kilometre taşıdı
ORDU'nun Ulubey ilçesinde oturan Murat Bayrak (38), otlatmak için çıkardığı ineklerinden birinin doğurduğu buzağıyı 2 kilometre omzunda taşıyarak, ahıra getirdi.
Ulubey ilçesi Ohtamış Mahallesi'nde yaşayan Murat Bayrak, 3 ineğini otlatmak için fındık bahçesine götürüp, eve geri döndü. Akşam saatlerinde 2 ineğin ahıra döndüğünü gören Murat Bayrak, 'Fındık' ismini verdiği gebe ineğin gelmediğini görünce hemen veteriner hekim olan kardeşi Adem Bayrak (30) ile birlikte fındık bahçesine gitti. Şiddetli yağmur ve dolu yağışına aldırış etmeyen Bayrak kardeşler, her yerde ineği aradı. Murat ve Adem Bayrak, ineğin bahçede doğum yaptığını gördü. Murat Bayrak, sağanak yağıştan dolayı üşüyen buzağıyı omzuna alıp, 2 kilometre mesafedeki ahıra taşıdı.
BUZAĞIYA YAĞMUR İSMİNİ VERDİLER
İnek ve yavrusunun uzun süre yağmur ve soğuğa maruz kaldığını ifade eden Murat Bayrak, '3 hayvanımızı otlatmak için bahçeye bıraktık, akşam 2 ineğimiz eve döndü ancak Fındık ismini verdiğimiz ineğimiz dönmeyince merak ettik. Kardeşimle birlikte fındık bahçesinde ve ormanlık alanda saatlerce ineğimizi aradık. En sonunda buzağıladığını gördük, sağanak yağış ve doludan dolayı üşümüşlerdi, hemen buzağıyı sırtıma aldım ve eve getirdik. Veteriner hekim olan kardeşim hemen kontrollerini yaptı ve ikisinin de sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Annesi bahçede doğum yapmış, taşımak da bize düştü. Yağmur altında doğan buzağıya Yağmur ismini verdik' dedi. ORDU Fındık bahçesinde doğan buzağıyı omzunda 2 kilometre taşıdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ulubey, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye’nin petrol yataklarına ulaşma formülü Haber
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Diyarbakır’da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı Haber
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Türkiye’nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi Haber
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü Haber
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Fransa’da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti Haber
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Haberler››Güncel››ORDU Fındık bahçesinde doğan buzağıyı omzunda 2 kilometre taşıdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:13: Bursa Büyükşehir Belediyesinden 'Normalleşme Eylem Planı' - Haber 14:13: ŞANLIURFA Kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Müslüm öldü - Haber 14:13: WWF-Türkiye'den "doğa ve insan için yeni bir başlangıç yapma" çağrısı Açıklaması - Haber 14:12: Suriyeli komutan Libya'da şehit oldu - Haber 14:12: 10 kişinin hayatını kaybettiği büyük sel felaketinin üzerinden 48 yıl geçti - Haber 13:18: Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi - Haber 13:15: Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti - Haberler 12:24: Son dakika: Korona tedbirleri genişletiliyor! Servisler, spor salonları ve semt pazarlarında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak - Haber 11:09: Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü - Haberler 08:42: Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı - Haberler