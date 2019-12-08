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Ordu fındık fabrikasında yangın

Fındık fabrikasında yangın (1)ORDU'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fındık fabrikasında yangın çıktı.

08.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:59
Fındık fabrikasında yangın (1)
ORDU'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fındık fabrikasında yangın çıktı. Yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fındık fabrikasının fındık kavurma departmanında bugün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA) -
Ordu fındık fabrikasında yangın

Organize Sanayi Bölgesi, Güncel

Kaynak: DHA


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