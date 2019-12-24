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Ordu'da fırtına nedeniyle pisti pas geçen uçakta korku dolu anlar yaşandı

İstanbul'dan Ordu'ya gelen ve fırtına sebebiyle 2 kez pas geçtiği piste güçlükle inebilen uçakta panik dolu anlar yaşandı. O anlar yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

24.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:26

'daki fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Bu olumsuzluktan, 'dan Ordu'ya gelen yolcu uçağı da etkilendi. Uçak iki kez pas geçtiği piste zorlukla iniş yapabilirken yolcular büyük panik yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

PİSTİ 2 KEZ PAS GEÇTİ

Ordu'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. 11 ilçede 22 noktada örtü ve orman yangınının yaşandığı kente gelen uçaklar da fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Saat 20.10'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan Pegasus Hava Yolları'na ait uçak, Gülyalı ilçesindeki Ordu- Giresun Havalimanı'na doğru harekete geçti. İniş için alçalan uçak rüzgarın etkisiyle sallandı. Pisti 2 sefer pas geçen ve şiddetli sarsıntı yaşayan uçak, güçlükle iniş yapabildi.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Uçakta yaşanan panik anları ise, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yolcuların büyük panik yaşadığı, bazı yolcuların ise fenalık geçirdiği görülüyor.

Ordu'da fırtına nedeniyle pisti pas geçen uçakta korku dolu anlar yaşandı

İstanbul, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA


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