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Ordu-Giresun Havalimanı'nı 2019 yılında 1 milyon 63 bin kişi kullandı

Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 2019 yılında, 1 milyon 63 bin 982 yolcu seyahat etti.

10.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:14Ordu-Giresun Havalimanı'nı 2019 yılında 1 milyon 63 bin kişi kullandı
Ordu- Havalimanı'ndan 2019 yılında, 1 milyon 63 bin 982 yolcu seyahat etti.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2019 Ocak- döneminde Ordu-Giresun Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiğinin, 2018 yılına göre yüzde 3 düşüşle 1 milyon 39 bin 257 olduğu belirtildi.
Dış hat yolcu trafiğinin ise yüzde 26 artışla 24 bin 725 kişi olduğu aktarılan açıklamada, toplam yolcu sayısının yüzde 3 düşüşle 1 milyon 63 bin 982 olarak gerçekleştiği ifade edildi.
Açıklamada, 2019 yılında havalimanından iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısının, bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 artışla 7 bin 973 olduğu, dış hatlarda ise yüzde 25 artışla 198 sefer yapıldığı kaydedildi.
Ordu-Giresun Havalimanı'nda yük trafiğinin de 2018'e göre yüzde 0,4 düşüşle 8 bin 369 ton olarak gerçekleştiği bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Giresun, Aralık, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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