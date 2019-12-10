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Ordu-Giresun Havalimanında 11 ayda 986 bin yolcuya hizmet

Kasım ayında Ordu-Giresun Havalimanında 87 bin 587 yolcuya hizmet verildi.

10.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:08Ordu-Giresun Havalimanında 11 ayda 986 bin yolcuya hizmet
Kasım ayında Ordu- Havalimanında 87 bin 587 yolcuya hizmet verildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Kasım ayı havalimanı istatistiklerine göre Kasım ayında Ordu Giresun Havalimanı iç hat yolcu trafiği 87 bin 587 oldu.

2019 yılı Kasım ayında Ordu-Giresun Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 721, dış hatlar uçak trafiği 1 olmak üzere, toplam uçak trafiği 722 olarak gerçekleşti.

2019 yılı Kasım ayında Ordu Giresun Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 587 ton oldu.

İstatistiklere göre, Ordu-Giresun Havalimanı 2019 yılı Ocak-Kasım ayları arasındaki 11 ayda hizmet verilen yolcu sayısı 986 bin 987, uçak trafiği 7 bin 383, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 7 bin 853 ton olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı döneminde havaalanında hizmet verilen yolcu sayısı 1 milyon 6 bin 627, uçak trafiği 7 bin 168, yük trafiği 3 bin 801 olarak gerçekleşmişti. - ORDU

Giresun, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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