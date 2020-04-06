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Ordu hız kesmiyor

Bir yandan korona virüsle mücadelesini sürdüren ve bu kapsamda bir dizi tedbiri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da hizmetlerini aksatmadan yürütmeye devam ediyor.

06.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:30
Ordu hız kesmiyor
Bir yandan korona virüsle mücadelesini sürdüren ve bu kapsamda bir dizi tedbiri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da hizmetlerini aksatmadan yürütmeye devam ediyor.

İlçelerde yol çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, mevcut yollarda genişletme, bakım onarım çalışması yaparken, açtığı yeni yollarla da vatandaşın yol sorununa çözüm getiriyor.

Çaybaşı 'nda hummalı çalışma

Ekipler, Çaybaşı ilçesinde, Tekkiraz mahallesine bağlantı olacak Velibayraktar köprüsü mevkiinde de hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman beraberinde Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Abdulkadir Hatipoğlu ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile halka hizmet etme görevimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Ekiplerimiz Çaybaşı ilçesi Velibayraktar köprüsü mevkiindeki 2 km'lik güzergahta yol genişletme, bakım-onarım ve çakıllama çalışması yürütüyor. Çaybaşı ilçesi ile Tekkiraz mahallemiz arasında bağlantı yolu olan güzergahımız, vatandaşlarımıza kolay ve kısa sürede ulaşım imkanı sağlayacak. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekkiraz, Çaybaşı, Ordu, Güncel
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