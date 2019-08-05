Haberler» Güncel» Haber

Ordu ilçelerine sıcak asfalt konforu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçeleri sıcak asfalt konforuyla buluşturmaya devam ediyor.

05.08.2019 14:29 Ordu ilçelerine sıcak asfalt konforu
Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçeleri sıcak asfalt konforuyla buluşturmaya devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, altyapısı tamamlanan mahalle ve grup yollarında beton, sathi asfalt ve sıcak çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından devam eden çalışmalarda, Ordu'nun mahalle yolları, program dahilinde konforlu bir yapıya kavuşturuluyor.

19 ilçede birçok noktada hummalı bir çalışma olduğunu ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, asfalt sezonunu en verimli şekilde tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. Başkan Güler, "İklim olarak yoğun yağış alan bir coğrafyada yaşıyoruz. Yaz mevsiminde çalışma günleri çok az. Verimli bir asfalt sezonu için tüm planlamalarımızı yaptık. Altyapısı tamamlanan ilçe mahalle ve grup yollarımızda asfalt ve beton çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Bu kapsamda önceki yıl altyapısı tamamlanan Ardıç, Beylerli, Belenköy, Kuzköy ve Şifasuyu Mahallelerini Kabataş ilçemize bağlayan grup yolunda sıcak asfalt çalışmalarını başlattık. Toplam 5 km'lik yolu, standardı yüksek bir yapıya kavuşturarak vatandaşlarımızın yıllar süren hasretini bitireceğiz. Kabataş ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 5 mahallede devam eden sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra Eceli ve Çukurcak Mahalleleri yolunda da bakım onarım çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Hilmi Güler, Kabataş, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:12   Şahinbey Belediyesi kurban kesim yerlerini bayrama hazırlıyor
16:12   İzmir'de, sahte para operasyonu
16:11   Başkan Deniz'den çocuk cinayetine tepki
16:11   Güvenlik kamerasının karşısına geçip, intihar etti
16:11   Rusya'da cephanelik deposunda yangın sonrası patlamalar
16:10   Belediye personeline ilk yardım eğitimi
16:10   Bartın'da TOKİ konutlarının hak sahipleri kura ile belirlendi