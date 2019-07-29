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ORDU İş makinesi operatörünün son anda kurtulduğu heyelan anı kamerada

İş makinesi operatörünün son anda kurtulduğu heyelan anı kameradaOrdu'nun Çamaş ilçesinde kaya parçaları heyelan halinde yola düştü.

29.07.2019 15:54
ORDU İş makinesi operatörünün son anda kurtulduğu heyelan anı kamerada
İş makinesi operatörünün son anda kurtulduğu heyelan anı kamerada
Ordu'nun Çamaş ilçesinde kaya parçaları heyelan halinde yola düştü. Yol çalışması yapan iş makinesi operatörünün toprak yığını ve kaya kütlelerinden son anda kurtulduğu heyelan anı da, cep telefonuyla görüntülendi.
Çamaş Belediyesi'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle mahallelerde yol genişleme ve onarım çalışması yürütüyor. Bir operatör, kayalık bölgede çalışma yaptığı esnada kaya parçası kütlelerinin küçük heyelan halinde aniden üzerine geldiğini fark edince son anda kaçmayı başardı. Kepçe operatörü, heyelan anını da cep telefonuyla görüntüledi. İki kez heyelanın ortasında kalarak büyük tehlike atlatan operatörün kayda aldığı görüntülerde, heyalanın toz bulutuyla birlikte ağaçları da beraberinde sürükleyip meydana geldiği, çalışma süren yolu ulaşıma kapattığı görülüyor.

Çamaş, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

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