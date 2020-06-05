ORDU Kamyon 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

Kamyon 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralıORDU'nun Kabadüz ilçesinde, kontrolden çıkan karayollarına ait kamyon, 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

05.06.2020 19:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:19
Kamyon 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, kontrolden çıkan karayollarına ait kamyon, 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Çambaşı Yaylası yolunda meydana geldi. Karayolları 7'nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 77'inci Şube Şefliği'nde görev yapan 5 işçi, yol yama çalışması için bölgeye gitti. Dönüş yolunda Birol Yıldız'ın kullandığı 55 BE 636 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı çalışmayla yaklaşık 1 saatte, işçiler bulundukları bölgeden çıkarıldı. Yapılan kontrolde Birol Yıldız ve Talip Zevne'nin hayatını kaybetttiği belirlendi. Yaralı işçiler Mustafa Akkaya, Yavuz Çavuş ve Erdem Şensu ise bölgede yapılan müdahalelerinin ardından Ordu Devlet Hastanesi ile Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Uçuruma yuvarlanan kamyonun parçaları ise dağlık alana yayıldı. ORDU Kamyon 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kabadüz, İşçi, Ordu, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi
Bilim Kurulu’ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
AK Parti ’Davutoğlu ve Babacan’ın partisi seçime giremeyecek’ tartışmalarına noktayı koydu Haber
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
Irak’ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi Haber
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü Haber
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar’ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
22’lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü Haber
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Haber
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Haberler››Güncel››ORDU Kamyon 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:59: ABD'nin Houston eyaletinde silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı - Haber 19:57: ZONGULDAK Polis memuru, veda anonsuyla emekliye ayrıldı - Haber 19:55: Çocuklara polis şefkati - Haber 19:55: Libya Savunma Bakanlığından güneydeki halka "özgürlük" müjdesi - Haber 19:53: Namık Kemal İlkokulu yıkılıyor - Haber 19:21: Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi - Haber 18:38: Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi - Haber 18:05: Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi - Haberler 16:04: Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum - Haberler 10:22: Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı - Haber