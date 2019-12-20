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Ordu kamyonet, otomobile çarptı: 7 yaralı

Kamyonet, otomobile çarptı: 7 yaralıORDU'da, kontrolden çıkan işçilerin taşındığı kamyonetin otomobile çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

20.12.2019 20:01 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:02
Kamyonet, otomobile çarptı: 7 yaralı
ORDU'da, kontrolden çıkan işçilerin taşındığı kamyonetin otomobile çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen Altınordu Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ve beraberindeki okul müdürleri yaptı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçesi Çevre Yolu İkizce Kavşağı'nda meydana geldi. 'dan Samsun yönüne giden işçilerin taşındığı sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önündeki 42 AEK 157 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 2 araç da bariyeri aşıp, refüje savruldu. Kamyonet ters dönerken, otomobilin ön kısmı hurdaya döndü.
Kazada otomobildeki İslam Can (45), Ersin Can (37) ve Adem Can ile kamyonetteki Emirhan Alişan (19), Muhammet Furkan Toygar (21), Osman Kılıç ve Salih Saraç yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, kaza sırasında bölgeden geçen Altınordu Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ve beraberindeki okul müdürleri yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince 7 yaralı, Ünye Devlet Hastanesi'ne ve özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)
Ordu kamyonet, otomobile çarptı: 7 yaralı

Ünye, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA


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