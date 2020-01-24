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Ordu, kar yağışıyla beyaza büründü

DOĞAL güzellikleriyle adından sıkça söz ettiren Ordu'da, kar yağışı etkili oldu.

24.01.2020 12:55 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:55Ordu, kar yağışıyla beyaza büründü

DOĞAL güzellikleriyle adından sıkça söz ettiren 'da, kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan kentte, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Ordu genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. 530 metre yüksekliğindeki Boztepe beyaza bürünürken, vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kar yağışına sevinen çocuklar ve gençler, kartopu oynarak eğlendi.Öte yandan kar yağışının etkili olduğu kentte, kar kalınlığı bazı bölgelerde 85 santim iken, ortalama ise 25 santime ulaştı.



Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

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