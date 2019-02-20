Ordu Karadeniz'de PKK'lı Teröristlere Bir Darbede Günlüklerinden

Kaynak: DHA

Karadeniz'de PKK'lı teröristlere bir darbede günlüklerindenKaradeniz'de Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timlerinin, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine karşı yürüttüğü operasyonlarla, örgüte büyük darbe vuruldu. Bölge kırsalında son 4 yılda güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla büyük darbe yiyen PKK'lı teröristler, bir darbe de bölgede teslim olan bir teröristin yazdığı günlükten yediği ortaya çıktı. İstihbarat birimlerince incelemeye alınan teröriste ait günlükte, hareket kabiliyetlerinin bölgede azaldığının yanı sıra, operasyonların artmasıyla korku içinde oldukları yer aldı.PKK'nın Kandil'deki kamplarında eğitim alan bir grup terörist, 1998 yılının sonlarına doğru Tunceli üzerinden Doğu Karadeniz'e gönderildi. Örgütün sözde 'Karadeniz açılım grubu'ndan olan 22 kişilik terörist grup 4'erli ve 2'şerli gruba ayrılarak Gümüşhane, Trabzon, Ordu, Tokat, Sivas ve Giresun kırsalına dağıldı. Karadeniz'in sarp arazisinde, sık ormanlarında saklanan teröristler, 2015 yılının Haziran ayında Giresun'un Kümbet yaylası kırsalında yapılan telsiz görüşmesiyle, istihbarat birimlerince tespit edildi.İLK DARBE ORDU KIRSALINDA VURULDUGiresun'da eylem yaparak Ordu kırsalına kaçan 7 PKK'lı teröristin biri, 20 Ağustos 2016'de Gölköy, 6'sı ise 30 Eylül 2016'da Mesudiye kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin üzerinden çıkan fotoğraflarla PKK'nın bölgeye gönderdiği 22 kişilik sözde 'Karadeniz açılım grubu' da deşifre oldu. Teröristlere ait harita ve dokümanların istihbarat birimlerince titizlikle incelenmesiyle; Ordu ve Giresun kırsalında saptanan 10'a yakın PKK sığınağı ile depo da ele geçirildi. Depolarda bulunan harita ve dokümanlardan, teröristlerin Giresun Güce ilçesinde kış üstlenmesi yaptığı, bahar döneminde ise buradan bölgeye dağılarak eylemler yaptığı istihbaratına ulaşıldı. Giresun yaylalarında evlerden çaldıkları yiyeceklerin tükenmesi üzerine kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan teröristlerden bazıları, bölgede kıstırılınca 2017 yılının sonlarına doğru güvenlik güçlerine teslim olmak zorunda kaldı.HERŞEYİ GÜNLÜĞE YAZMIŞ KORKUYORUZGiresun kırsalında 2017 yılında teslim olan bir teröristin Tunceli'de eğitim alarak Erzincan üzerinden yürüyerek Giresun kırsalına ulaştığı, bölgede kaldığı süre içerisinde de her şeyi günlüğüne yazdığı da ortaya çıktı. Ele geçirilen günlükte; teröristlerin bölgedeki telsiz kestirmesinin istihbarat birimlerince sürekli tespit edilmesi üzerine takviye isteyemedikleri, bölgeye takviye gönderilen terörist gruplarla buluşma sağlayamadıkları, operasyonda bulunan JÖPER ve JÖH'lerin her yerde olmasından ötürü korktukları ve insansız hava araçları (İHA) nedeniyle de ormanda sıkışıp hareket edemedikleri yer aldı. Hareket kabiliyetlerini giderek yitirdiklerinin de yer aldığı günlükte; korucuların sürekli ormanlarda dolaşması, çoğalan yaban hayvanlarının tehlike oluşturması, yayla evlerinin sıkı kontrol edilmesiyle artık buralardan erzak çalamadıkları, soğuktan sığınaklarda kronik hastalıklarla karşı karşıya kaldıkları, geri dönmek için örgütten izin istemelerine rağmen izin alamadıkları ve korkudan ölümü beklediklerinin yazıldığı da ortaya çıktı.İSTİHBARAT GİRESUN'DANBu arada 4 Aralık 2017'de Trabzon Erikbeli Yaylası kırsalında içinde banyo ve tuvaletinde bulunduğu sığınak ele geçirildi. 27 Aralık 2017'de ise Erzincan Refahiye'de hava harekatında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, içinde mühimmat, yaşam malzemesi ve gıda olan 2 sığınak ile 4 depoda imha edildi. Yine İçişleri Bakanlığı'nca 4 milyon lira ödüllü 'kırmızı kategori'de aranan teröristler arasında yer alan, 'Karadeniz açılım grubu lideri', 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner geçen yıl Gümüşhane kırsalında etkisiz hale getirildi. Erzincan ve Gümüşhane kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin istihbaratının da yine Giresun'da teslim olan teröristin sağladığı belirtildi.HEPSİ ÖLDÜRÜLDÜKaradeniz kırsalında son 4 yılda, PKK'nın sözde 'Karadeniz açılım grubu'nda yer alan 22 teröristin 15'i, düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. Bölgedeki son 4 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda, takviye gönderilen teröristlerle birlikte öldürülen 16 teröristin 2'sinin, 4 milyon lira ödüllü 'kırmızı kategori'de, 6'sının ise 300 bin lira ödüllü 'gri kategori' ile aranan teröristlerden olduğu belirlendi.OPERASYONLAR SÜRÜYORÖte yandan Ordu, Giresun, Gümüşhane, Giresun, Tokat ve Sivas kırsalında terör örgütüne yönelik insansız hava aracı da (İHA) destekli operasyonların sürdüğü belirtildi. Bölgede teröristlerin kış üstlenmesini önlemek için operasyonlarını sürdüren ekipler, yayla evlerini de sıkı takibe aldı.