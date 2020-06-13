ORDU Karların eridiği yayladaki derede yüzdü

Karların eridiği yayladaki derede yüzdüORDU'nun Kabadüz ilçesinde besici Hayrullah Başköy (57), Çambaşı Orta Oba Yaylası'nda eriyen kar sularının da etkisiyle oluşan soğuğa rağmen derede yüzdü.

13.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:25
Karların eridiği yayladaki derede yüzdü
ORDU'nun Kabadüz ilçesinde besici Hayrullah Başköy (57), Çambaşı Orta Oba Yaylası'nda eriyen kar sularının da etkisiyle oluşan soğuğa rağmen derede yüzdü. Çambaşı Orta Oba Yaylası'nda yıllardır hayvancılıkla geçimini sağlayan Hayrullah Başköy, zinde kalmak ve hastalanmamak için buz gibi akan derede yüzüyor. Deniz seviyesinden 2 bin 930 metre yükseklikteki yaylada eriyen kar suları nedeniyle buz gibi olan suya giren Başköy, serinlemesinin yanı sıra, adrenalin de yaşıyor. 3 bin 330 rakımlı Karagöl Yaylası'ndaki Aygır Gölü'nde yüzmeyi hedeflediğini anlatan Hayrullah Başköy, 'Yayladaki karlar hala erimedi, ben de buz gibi suya girdim. 57 yaşındayım ve bu tür heyecanları çok seviyorum. Boş zamanlarımı doğayla içi içe geçiriyorum. Bundan sonraki hedefim ise 3 bin 330 rakımlı Giresun Karagöl Yaylası'nda bulunan 4 büyük gölden birisi olan Aygır Gölü'nde yüzmek' dedi. ORDU Karların eridiği yayladaki derede yüzdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Çambaşı, Kabadüz, Başköy, Güncel, Haber

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