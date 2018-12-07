Ordu Kayak Merkezinde Gerçeği Aratmayan Tatbikat

07 Aralık 2018 Cuma 17:54



07 Aralık 2018 Cuma 17:54

Ordu'nun Kabadüz ilçesi 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 650 dönüm alan üzerine inşa edilen Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde düzenlenen tatbikat, gerçeğini aratmadı.Ordu Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin yaptığı tatbikatta, senaryo gereği 25 metre yükseklikteki kabin içinde mahsur kalan kişi ekipler tarafından kurtarıldı. AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği tatbikat, drone ile havadan görüntülendi. Tatbikatı Kayak Federasyonuna bağlı personeller ile çok sayıda vatandaş da ilgiyle takip etti.Tatbikatla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, tatbikatı başarıyla gerçekleştiren ekiplere teşekkür etti. Bölgede kayak sezonun yavaş yavaş başladığını kaydeden Tekintaş, "Daha öncede ifade ettiğimiz gibi kayak merkezimiz her şeyiyle hazır konumda. Tesisteki tüm makine ve ekipmanlar hizmet verecek şekilde hazırlar. Bölgede elektrik kesilmesi ya da başka gerekçelerle kayakseverlerin telesiyejde kalmaları durumunda onların kurtarılması ile ilgili belediye ekiplerimiz, UMKE ve AFAD ekiplerimizle birlikte bir tatbikat gerçekleştirdik. Çok şükür tatbikat başarıyla sonuçlandı" dedi.Tatbikatta eksiklerin de görüldüğünü kaydeden Başkan Tekintaş, "Mahsur kalma durumunda ekipler nasıl hareket edeceğini de görüp yerinde tespit ettiler. Bu yönüyle tatbikat oldukça da faydalı geçti" diye konuştu.