ORDU Kaz çiftliğinde et, yumurta ve civciv siparişlerine yetişemiyor

Kaynak: DHA

Kaz çiftliğinde et, yumurta ve civciv siparişlerine yetişemiyorORDU'nun Mesudiye ilçesinde, kaz üretim çiftliği kuran Serkan Bektaş (39), et, yumurta ve civciv satışı yaparak gelir elde ediyor. Bektaş, son dönemde ilginin arttığı kaz ürünlerine olan talebi karşılamaya çalışıyor.Mesudiye ilçesi Dayılı Mahallesi'nde, 17 dönüm arazi üzerine kaz çiftliği kuran girişimci Serkan Bektaş, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle işini büyüttü. Çiftlikte doğal ortamda 300 kaz besleyen Bektaş, hayvanlara gözü gibi bakıyor. Kazın eti ve yumurtasını satan Bektaş, bu şekilde gelir elde ediyor. Kaz yumurtasını 20 TL, civcivi 60 TL ve kaz etinin kilosu ise 45 TL'ye satan Bektaş, siparişleri karşılamaya çalışıyor.'KAPASİTEYİ ARTIRMAYI İSTİYORUZ'Hayvancılığa olan merakından dolayı 5 yıl önce kaz üretim çiftliği kurduğunu anlatan Serkan Bektaş, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu destekle işletmemizi kurduk ve 5 yıldır çalışıyoruz. Kazlarımızı doğal olarak yetiştiriyoruz, şu an çiftlikte 300 kaz var ve üretime başladık. Bu işin içine girince Türkiye genelinde kaz üretiminin yetersiz olduğunu gördük. Hedefimiz, üretmek. Civcivlerimizi büyütüp, kapasiteyi artırmayı istiyoruz. Başarılı olmak için çalışıyoruz. Kaz yumurtasının fiyatı şu an piyasada 20 TL, civcivin tanesi de 60 TL'dir. Tanesi 60 TL olan civcivi 6 ay bu arazide yayarak, 250- 300 TL'ye satabiliyoruz. Kazlardan yıllık 50- 60 yumurta alımı var. Kaz eti de büyükbaş eti gibi değerlidir, kaz etinin karkas kilosu 45 TL" diye konuştu.