Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

ORDU Kaz çiftliğinde et, yumurta ve civciv siparişlerine yetişemiyor

Kaz çiftliğinde et, yumurta ve civciv siparişlerine yetişemiyorORDU'nun Mesudiye ilçesinde, kaz üretim çiftliği kuran Serkan Bektaş (39), et, yumurta ve civciv satışı yaparak gelir elde ediyor.

15.04.2020 09:45 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:49
Kaz çiftliğinde et, yumurta ve civciv siparişlerine yetişemiyor
ORDU'nun Mesudiye ilçesinde, kaz üretim çiftliği kuran Serkan Bektaş (39), et, yumurta ve civciv satışı yaparak gelir elde ediyor. Bektaş, son dönemde ilginin arttığı kaz ürünlerine olan talebi karşılamaya çalışıyor.
Mesudiye ilçesi Dayılı Mahallesi'nde, 17 dönüm arazi üzerine kaz çiftliği kuran girişimci Serkan Bektaş, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle işini büyüttü. Çiftlikte doğal ortamda 300 kaz besleyen Bektaş, hayvanlara gözü gibi bakıyor. Kazın eti ve yumurtasını satan Bektaş, bu şekilde gelir elde ediyor. Kaz yumurtasını 20 TL, civcivi 60 TL ve kaz etinin kilosu ise 45 TL'ye satan Bektaş, siparişleri karşılamaya çalışıyor.
'KAPASİTEYİ ARTIRMAYI İSTİYORUZ'
Hayvancılığa olan merakından dolayı 5 yıl önce kaz üretim çiftliği kurduğunu anlatan Serkan Bektaş, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu destekle işletmemizi kurduk ve 5 yıldır çalışıyoruz. Kazlarımızı doğal olarak yetiştiriyoruz, şu an çiftlikte 300 kaz var ve üretime başladık. Bu işin içine girince Türkiye genelinde kaz üretiminin yetersiz olduğunu gördük. Hedefimiz, üretmek. Civcivlerimizi büyütüp, kapasiteyi artırmayı istiyoruz. Başarılı olmak için çalışıyoruz. Kaz yumurtasının fiyatı şu an piyasada 20 TL, civcivin tanesi de 60 TL'dir. Tanesi 60 TL olan civcivi 6 ay bu arazide yayarak, 250- 300 TL'ye satabiliyoruz. Kazlardan yıllık 50- 60 yumurta alımı var. Kaz eti de büyükbaş eti gibi değerlidir, kaz etinin karkas kilosu 45 TL" diye konuştu. ORDU Kaz çiftliğinde et, yumurta ve civciv siparişlerine yetişemiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mesudiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haberler
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Burcunuz bugün ne söylüyor? Haberler
Burcunuz bugün ne söylüyor?
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu Haberler
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu
Haberler ›› Güncel ››ORDU Kaz çiftliğinde et, yumurta ve civciv siparişlerine yetişemiyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:48: Birecik'te 5 bin aileye gıda yardımı - Haber 11:48: AYM'den "OHAL döneminde FETÖ tutuklusunun avukatıyla görüşmesinin kayda alınması ihlal değil" kararı - Haber 11:48: Yeni doğmuş köpek yavrularına evinde "bebek" gibi bakıyor - Haber 11:48: Hindistan'da göçmen işçiler, karantina merkezlerinden kaçıyor - Haber 11:47: Evde sıkılınca muhabbet kuşu istedi - Haber 11:05: THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 03:34: Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı - Haberler