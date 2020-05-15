ORDU Kazada yaralanan polis memuru, 13 gün sonra hayatını kaybetti

Kazada yaralanan polis memuru, 13 gün sonra hayatını kaybettiORDU'nun Fatsa ilçesinde 13 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Hüseyin Cengiz (49) tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

15.05.2020 20:58 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:59
Kazada yaralanan polis memuru, 13 gün sonra hayatını kaybetti
ORDU'nun Fatsa ilçesinde 13 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Hüseyin Cengiz (49) tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kaza, 2 Mayıs günü Fatsa-Bolaman yolunda yaşandı. 2008 yılından beri Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Hüseyin Cengiz, kendi aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve aynı istikamette seyreden kamyona arkadan çarptı. Ağır yaralanan Cengiz, diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. 13 gündür yaşam savaşı veren Cengiz, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuğu olan polis memuru Cengiz için bugün Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde anma töreni düzenlendi. Törene katılan Hüseyin Cengiz'in eşi ve çocukları güçlükte ayakta dururken, mesai arkadaşları da gözyaşlarına boğuldu. Törenin ardından Cengiz, memleketi Samsun'un Terme ilçesine gönderildi. ORDU Kazada yaralanan polis memuru, 13 gün sonra hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

Etiketler: Hüseyin Cengiz, Fatsa, Ordu, Güncel, Haber

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