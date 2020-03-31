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Ordu kazma-kürek çalışıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Mehmet Hilmi Güler, tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüse rağmen belediyenin çalışmalarını esnek çalışma sistemiyle kesintisiz sürdürüyor.

31.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:33
Ordu kazma-kürek çalışıyor
Ordu Büyükşehir Belediye Mehmet Hilmi Güler, tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüse rağmen belediyenin çalışmalarını esnek çalışma sistemiyle kesintisiz sürdürüyor.

Bir yandan dezenfekte çalışmalarının bir yandan belediye hizmetlerinin kesintiye uğramaksızın sürdüğü Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde, Başkan Güler'in talimatıyla üst görevlerde bulunan yöneticiler de adeta işçi gibi çalışıyor. Başkan Güler, Çaybaşı ilçesinde 3 aydan bu yana çöp alanında nöbet tutan mahalle halkının dağılmasından sonra adeta atıl duruma düşen tesis ve çevresinin temizleme çalışmalarının başlatması talimatını verdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman da temizlik işçileriyle birlikte eline kazma kürek alarak çalışmalara katıldı. 30 temizlik görevlisiyle birlikte çalışmalara katılan Şişman, tesisin temizlenmesinin ardından çevre düzenlemesi yapacaklarını ve görüntü kirliliğini ortadan kaldıracaklarını söyledi. - ORDU
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Kaynak: İHA

Etiketler: Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Hilmi Güler, İşçi, Ordu, Güncel
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