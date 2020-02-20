Haberler » Güncel » Ordu kendi su sayacını üretecek - Haber

Ordu kendi su sayacını üretecek

Ordu Büyükşehir Belediyesi elektronik su sayacı üretimi için düğmeye bastı.

20.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:58Ordu kendi su sayacını üretecek
Büyükşehir Belediyesi elektronik su sayacı üretimi için düğmeye bastı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla elektronik kartlı sayaç hizmeti veren özel firma ile olan sözleşme iptal edildi. Bunun üzerine OSKİ Genel Müdürlüğü "Su Ver 2020" adı altında bir proje geliştirilerek elektronik su sayacı üretimi için çalışmaya başladı. Proje kapsamında günümüz teknolojisine uygun modern ve gelişmiş sistemle donatılmış sayaçlar ile abonelere daha kaliteli hizmet verilmesi hedefleniyor. İstihdama da katkısı olacak proje ile yıllık 50 bin adet sayaç üretilmesi planlanıyor.

Abonelerine geçici olarak mekanik sayaçlarla hizmet verecek olan OSKİ, sayaç üretimi yapıldıkça, montajı geçici olarak yapılan sayaçları sökerek yerine elektronik su sayaçları monte edecek. Bu sayede elektronik kartlı sayaçlarla ilgili yaşanan teknik sorunların önüne geçileceği gibi abonelerin içme suyu tüketimlerini ölçen ve faturalandıran elektronik su sayacı ile tesisatlardaki kayıp ve kaçaklar azaltılarak suyun daha verimli kullanılması sağlanacak.

Elektronik kartlı sayaçların üretilmesinin ardından montaj, servis, bakım ve onarım hizmetleri ise Ordu Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan ORYAZ tarafından yerine getirilecek. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
09:38  Cami nasıl yazılır? TDK'ya göre cami mi, camii mi? Cami ne demek?
09:38  Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldü, nereli?
09:11  Hızlı ve Öfkeli 4 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 4 özeti!
09:09  Milli Piyango bilet sorgulama: 19 Şubat 2020 Milli Piyango sonuçları
20.02.2020 12:22:53