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Ordu Kent Konseyi Başkanlığına Ömer Aydın seçildi

Ordu Kent Konseyi Başkanlığına Ömer Aydın seçildi.

20.08.2019 17:29 Ordu Kent Konseyi Başkanlığına Ömer Aydın seçildi
Ordu Kent Konseyi Başkanlığına Ömer Aydın seçildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu salonunda gerçekleştirilen genel kurulda, eski Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarından Ömer Aydın Kent konseyi Başkanı seçildi. Aydın'ın başkanlığındaki yürütme kurulu şu isimlerden oluştu: Ali Aydın, Abdurrahman Baş, Ayşe Fidan Argan, Bahadır Baş, Doğan Deniz, Dursun Biran Yılmaz, Enis Ayar, Erdoğan Erişen, Hasan Sarımsı, Hasan Çebi, Kadem Adalı, Kemal Yılmaz, Levent Yıldırım, Mehmet Atilla, Nigar Bağdatlı, Nilgün Gözükan, Nilüfer Tepe, Olgun Öztürk, Özge Şimşek, Resul Bakmaz, Salih Zeki Kalyoncu, Semih Özkaya, Sevindik Diktepe Demir, Sevim Yavuz, Tevfik Karabulut, Yaşar Pamuk, Zeki Mesut Özel, Tuncay Özenç, Haluk Murat Poyraz ve Hamza Günay. - ORDU

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Kaynak: İHA

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