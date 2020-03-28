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ORDU KİBARCA VERDİĞİ SİPARİŞLE TANINDI, ÇOK MUTLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

ORDU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında çıkamadığı evine gelen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine verdiği sipariş sırasındaki kibar tavrıyla görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gören Burhan Kılıçkını (76) verilen hizmetten dolayı teşekkür etti.

28.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:55
ORDU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında çıkamadığı evine gelen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine verdiği sipariş sırasındaki kibar tavrıyla görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gören Burhan Kılıçkını (76) verilen hizmetten dolayı teşekkür etti.
Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların dışarıya çıkmasının yasaklanmasıyle oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, gelen ihtiyaçları karşılamaya çalışıyor. Ordu 'da, Altınordu Belediyesi zabıta ekiplerinden yardım isteyen yalnız yaşayan Burhan Kılıçkını'nın istekleri karşılandı. Görevlilere verdiği sipariş sırasındaki kibar tavrıyla görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gören Burhan Kılıçkını (76) verilen hizmetten dolayı teşekkür etti.
'İHTİYAÇLARIMIZ KARŞILANIYOR'
İsteklerinin karşılandığını belirten Burhan Kılıçkını, 'Dışarıya çıkmak yasaklanmış, komşularımdan yardım istedim. Allah razı olsun yardımcı oldular. Aradım gerekli memurlar geldi, derdimi anlattım. Sokağa çıkma yasağı koydular güzel bir şey. Gelen memurlar ihtiyacımı karşıladılar, Pazar ve market ihtiyacımı karşıladılar. Başka bir ihtiyacın olduğu zaman bize haber ver dediler, telefon numarası bıraktılar. 'İlaç ihtiyacın olduğu zamanda ararsın' dediler. Gereken ilgiyi gösterdiler, bunlar güzel bir şey, ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Devletimiz Allah razı olsun yine ilgileniyor, Allah devletimize sağlık sıhhat versin. Allah başımızdan eksik etmesinö dedi.
'BİR BİRİMİZE DAİMA YARDIMCI OLALIM'
'Evde kal' çağrısı yaparak insanların birbirine yardımcı olmalarını da isteyen Kılıçkını, 'Pazar alışverişi yapanları görüyorum, yaşlılar yükünü taşıyamıyorlar. Alıyorum yükünü yardım edip götürüyorum. Bu güzel bir şey. Bir birimize daima yardımcı olalım. 'Aman banane ya' olmaz. Bir gün sende düşersin, seninde ihtiyacın olur. 'Elimden tutarmısın evladım, ayağım kaydı düştüm. Bir kişiye ihtiyacımız olacak. Allah bir birimizi eksik etmesin. Devletimizin 'evde kal' çağrısına da hepimiz uyalım" şeklinde konuştu.
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ORDU KİBARCA VERDİĞİ SİPARİŞLE TANINDI, ÇOK MUTLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Altınordu Belediyesi, Koronavirüs, Ordu, Güncel

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ORDU KİBARCA VERDİĞİ SİPARİŞLE TANINDI, ÇOK MUTLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

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