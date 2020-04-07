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ORDU Koronavirüsü yenen 3 hasta, çiçek ve alkışlarla taburcu edildi

Koronavirüsü yenen 3 hasta, çiçek ve alkışlarla taburcu edildiORDU'da özel bir hastanede gördükleri koronavirüs tedavisi sonrası sağlığına kavuşan 3 hasta, sağlık çalışanları tarafından çiçek verilip, alkışlarla taburcu edildi.

07.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:39
ORDU Koronavirüsü yenen 3 hasta, çiçek ve alkışlarla taburcu edildi
Koronavirüsü yenen 3 hasta, çiçek ve alkışlarla taburcu edildi
ORDU'da özel bir hastanede gördükleri koronavirüs tedavisi sonrası sağlığına kavuşan 3 hasta, sağlık çalışanları tarafından çiçek verilip, alkışlarla taburcu edildi.
Ordu 'da koronavirüs testleri pozitif çıkan 3 hasta, kentteki özel bir hastanede tedaviye alındı. Sağlığına kavuşan hastalar, bugün taburcu edildi. Sağlık görevlilerinin, çiçek verip, alkışlarla uğurladığı 3 hasta, 14 gün boyunca evlerinde karantina altında tutulacak.
Hastanenin yönetim kurulu başkanı İdris Altınel, 3 hastalarını sağlığına kavuşmuş bir şekilde hastaneden taburcu etmiş olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyleyerek, "Bu vesile ile bu zorlu süreci en iyi şekilde, fedakarlık ve özveri ile gecesini gündüzüne katarak yöneten saygıdeğer hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ordu, Güncel
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