Ordu Kurtulmuş Türkiye, Kendi Füzelerini de Kendisi Yapacak

Kaynak: DHA

Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Allah nasip ederse Türkiye; kendi füzelerini de kendisi yapacak, birkaç yıl içinde milli imkanlarla bunları üretecektir dedi.AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, partisinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Hilmi Güler'in Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen 'Proje Tanıtım Programı'na katıldı. Burada hitap eden Kurtulmuş, iddia sahibi siyasi hareketle güçlü ve büyük Türkiye'yi kuracaklarını belirterek, Siyaset, iddia, irade ve ahlak işidir. Bizim siyasi hareketimiz sadece kimin belediye başkanı olacağı, kimlerin milletvekili seçileceğiyle ilgili sıradan bir iddia değildir. Bizim iddiamız, güçlü Türkiye'yi hedefliyoruz. Her alanda dünya ile mücadele edebilen büyük bir Türkiye'yi hedefliyoruz. İddia sahibi bir siyasi hareketiz. Yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi kuracağız. Atalarımıza, ecdadımıza layık olacağız. Sanayide, teknolojide, her alanda güçlü Türkiye olacağız diye konuştu.'TERÖRİSTLERİ İNLERİNDE YAKALIYORUZ'Türkiye'nin kendi füzelerini yapacağını belirten Kurtulmuş, Biz İHA'ları almak için 3 sene Amerika'nın kapısında bekledik. Maalesef İHA'ları vermediler. Şimdi yerli İHA'larımızı yaptık. Teröristleri inlerinde yakalıyoruz. Türkiye İHA'lar vasıtasıyla terörle mücadelede büyük başarı kazandı mı Güçlü olmazsanız sizi adamlar kapılarında bekletirler. Türkiye, her alanda ileri gidecek. S-400'ler yüzünden ABD'liler ile gerilim yaşadık. Füze kalkanına ihtiyacımız var. Allah nasip ederse Türkiye; kendi füzelerini de kendisi yapacak, birkaç yıl içinde milli imkanlarla bunları üretecektir. Kusura bakma, sen Amerika'ysan ben de Türkiye'yim, biz de Türkiye'yiz. Hiç merak etmeyin, böyle giderse ne sana ne ona ihtiyacımız olmayacak. Bu milletin insanları kendi imkanlarıyla kendi hava savunma sistemini de kuracak dedi.Yerel seçimle ilgili de açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Siyasetin ahlak kısmını da son derece güçlü bir şekilde yerine getiriyoruz. İnşallah yeni dönemde Ordu'da yeni bir sayfa açıyoruz; 20'de 20 yaparak. Sevgiyi ve saygıyı bu şehirde hakim kılarak, çok güçlü Ordu inşa edilecek. Şimdi önümüzde bir engel var, yürümemiz gereken yol var. 31 Mart seçimleri. İnşallah sandıkları patlatacağız diye konuştu.HİLMİ GÜLER ÖRNEK ALINAN ŞEHİR OLACAĞIZAK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Hilmi Güler ise Ordu'nun ekonomisi güçlü, kendine yeten, örnek alınan bir şehir olacağını söyledi. Ordu'ya doğal gazı getirdiklerini, havalimanı ve çevre yolu yaptıklarını belirten Güler, Biz dünyayı yönettik şimdi Ordu'yu yöneteceğiz. 19 ilçesi ile Ordu marka bir kent olacak. Düşünen, üreten ve yaratan Ordu. TÜBİTAK'la ortaklaşa çalışmalar yapacağız. Sanayi koridoru düşünüyoruz. Ordu'da ticaret koridoru düşünüyoruz. Bunlar çok önemli. Bunları yapmadan iddia olmaz. Belediyecilik ciddi bir iş. Dilek ve temenni ile olmuyor. Proje bilgi, hazırlık, tecrübe ve vizyon ister. Çok şükür bunlar bizde var. Bu gönül meselesi, sevgi çok önemli bir şey. Sevgiyi büyütmek istiyoruz. İnşallah bu sevgiyi kalkınmada da oluşturacağız. 1994 yılından beri Cumhurbaşkanı'mızla beraberiz. Şimdi nasip olursa Ordu'yu yöneteceğiz dedi.