Ordu Marmaris'te Darbeci Askerleri Yakalayan Tim Karadeniz'de PKK'lıların Kabusu Oldu

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:32



14 Kasım 2018 Çarşamba 11:32

Marmaris'te darbeci askerleri yakalayan tim Karadeniz'de PKK'lıların kabusu olduKARADENİZ'de, 4 yıldır yürütülen başarılı operasyonlarla örgütün 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' tamamı etkisiz hale getirildi. Grupta yer alan 22 teröristin 15'i operasyonlarda öldürülürken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı olarak ele geçirildi. 15 Temmuz'da 2016'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki otele saldıran darbeci askerleri yakalayan İzmir Bornova Komando Tugayı'ndaki Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timleri geçici görevle katıldıkları Karadeniz'deki operasyonlarda PKK'lı teröristlere karşı büyük başarı elde etti. JÖH timi, PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nun etkisiz hale getirilmesinde de büyük rol oynadı. Karadeniz Bölgesi'nde Giresun, Trabzon, Ordu ve Gümüşhane kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.Terör örgütü PKK tarafından son yıllarda Karadeniz Bölgesi'ne, Tunceli üzerinden eylemler için sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' adıyla 12 terörist gönderildi. Ordu, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında gruplara ayrılan teröristlerin sayısı, gönderilen takviyelerle 22'ye çıktı. İstihbarat birimleri tarafından alınan telsiz kestirmesi ve örgütsel dokümanların ele geçirilmesiyle, sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' Giresun Kümbet Yaylası kırsalında deşifre oldu. 2016 yılında eylemlerini artıran, mayıs ayında Giresun Çaldağ karakolu ile temmuz ayında Mesudiye Topçam bölgesinde operasyondaki askerlere saldırarak 1'i astsubay, 3'ü er olmak üzere 4 askeri şehit eden teröristler, operasyonların yoğunlaşması üzerine Ordu kırsalından Samsun ve Tokat'a kaçamayınca kış üstlenmesi için Sivas'a yöneldi. Karadeniz'e terörü taşımak isteyen ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla bu amacına ulaşamayan PKK'lı teröristler, özellikle son 3 yıldır aldığı darbelerle bölgede gücünü kaybetti. Örgütün, 'Karadeniz Açılım Grubu' adıyla faaliyet gösterdiği 22 teröristin tamamen etkisiz hale getirilmesiyle, bölgeye takviye gönderilen yeni grupların kış üstlenmesi yapamadan geri kaçtığı belirlendi.BORNOVA'DAN GELEN JÖH'LER KARADENİZ'DETeröristlerin etkisiz hale getirilmesi için takviye olarak, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki otele saldıran darbeci askerleri yakalayan İzmir Bornova Komando Tugayı'ndaki görevli JÖH timi de bölgeye gönderildi. Ordu Mesudiye ve Fatsa komandolarıyla birlikte ilk olarak Mesudiye kırsalında kaçan teröristlerin peşine düşen JÖH timleri, 18 Ağustos 2016'da Gölköy kırsalında PKK'lı 1 teröristi etkisiz hale getirdi. JÖH ve komandolar takibini sürdürerek, 30 Eylül 2016'da Mesudiye-Sivas sınır bölgesinde aralarında PKK'nın sözde Karadeniz Bölge sorumlusunun da yer aldığı 6 teröristi aynı anda etkisiz hale getirdi. Öldürülen 6 teröristten 3'ünün de 300 bin lira ödülle aranan 'gri kategori'den olduğu belirlendi. Teröristlerin çantalarından çıkan haritalar ve örgütsel dokümanların incelenmesinin ardından, PKK'nın, Ordu kırsalındaki sığınak ve mühimmat depoları da tek tek bulunarak imha edildi. Bulunan sığınak ve depoların, Karadeniz'deki en büyük sığınak deposu olduğu da belirtildi. Karadeniz kırsalında PKK'lı teröristlerin kabusu olan Bornova JÖH timinin, bölgedeki diğer JÖH, Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Özel Operasyon Timi ile Ordu ve Giresun kırsalında operasyonlarda görev alarak, örgütün sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nun etkisiz hale getirilmesinde de etkin rol aldı.GİRESUN VE GÜMÜŞHANE'DE DE DARBE YEDİLER18 Ekim 2016'da Ordu kırsalından kaçan 1 terörist, Erzincan'da etkisiz hale getirilirken, aynı operasyonda 1 terörist de yaralı ele geçirildi. Giresun Güce kırsalında, 31 Mayıs'ta biri 300 bin lira ödülle 'gri kategori'de aranan 2 terörist öldürüldü. Gümüşhane Kürtün'de, 15 Temmuz'da PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu lideri', 4 milyon lira ödülle 'kırmızı kategori'de aranan 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan, 22 Ağustos'ta, 4 milyon lira ödülle 'kırmızı kategori'de aranan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ile 'Sorej' kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun öldürüldü. PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nda yer alan 22 teröristin 15'i, operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. Bölgedeki son 4 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda öldürülen 15 teröristin 2'sinin, 4 milyon lira ödüllü 'kırmızı kategori'de, 6'sının ise 300 bin lira ödüllü 'gri kategori' ile aranan teröristlerden olduğu belirlendi.YAYLALARA SIKI TAKİPÖte yandan Karadeniz kırsalında, PKK'lı teröristlerin kış üstlenmesinin önlenmesi için güvenlik güçleri, İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli operasyonlarına devam ederken, erzak çalınmalarına karşı da yayla evleri ve çevrelerinin de sıkı takibe aldı. Bölgede birçok eyleme karışan PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonlar sürüyor.