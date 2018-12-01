Ordu Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 21 Tutuklama

ORDU merkezli 3 ilde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 21'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 27 Kasım'da Ordu
, Giresun ve İstanbul
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adlieye sevk edilen 22 şüpheliden 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.
Narkotik polisinin 5 ay süren fiziki ve teknik takibi sonucu şüphelilere ait ikamet, işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda; 25 adet MKE marka 9 mm çaplı fişek, 19 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilmişti. - Ordu
Polis,Ordu
01 Aralık 2018 Cumartesi 09:19