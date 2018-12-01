01 Aralık 2018, 09:19
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Ordu Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 21 Tutuklama

Ordu Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 21 Tutuklama

ORDU merkezli 3 ilde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 21'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

ORDU merkezli 3 ilde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 21'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 27 Kasım'da  Ordu, Giresun ve  İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adlieye sevk edilen  22 şüpheliden 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı. 

Narkotik polisinin 5 ay süren fiziki ve teknik takibi sonucu şüphelilere ait ikamet, işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda; 25 adet MKE marka 9 mm çaplı fişek, 19 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilmişti. - Ordu Polis,Ordu
01 Aralık 2018 Cumartesi 09:19