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Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Ordu merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

13.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:48Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Ordu ve İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla B.A, B.Ç, T.A, S.G, S.E.B ve M.C.Y'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 493 adet uyuşturucu hap ile 19 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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