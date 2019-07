ORDU Mevsimlik fındık işçi ailelerinin çocuklarına eğitim veriliyor

Mevsimlik fındık işçi ailelerinin çocuklarına eğitim veriliyorDoğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden yaz döneminde fındık hasadında çalışmak için Ordu 'ya gelen mevsimlik işçilerin çocuklarına eğitimler verilmeye başlandı. Prefabrik konutlarda Türkçe, metematik ve fen konularında eğitim alan çocuklar, çeşitli oyunlar oynuyor, verilen yemeklerle düzenli besleniyor.Doğu Karadeniz'e fındık toplamak için gelen mevsimlik işçilerin çocukları, 'Çocuk İşçiliğinin Fındıkta Önlenmesi Projesiö kapsamında, eğitime tabi tutuluyor. Velileri bahçede fındık toplarken, çocuklara eğitimler veriliyor. Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı alanda kurulan prefabrik sınıflarda çocuklar her türlü imkanı bulabiliyor. Ordu Valiliği ve Altınordu Kaymakamlığı tarafından yürütülen proje kapsamında görevlendirilen öğretmenler, aileleri gün içinde fındık toplayan çocuklara hem ders veriyor hem de çeşitli aktiviteler düzenleyerek hoşça vakit geçirmelerini sağlıyor. Proje kapsamında, yaklaşık 250 çocuk Türkçe, matematik, fen ve diğer alanlarda eğitime tabi tutuluyor. Proje kapsamında saat 09.00'da ders almaya başlayan çocuklar, öğle molasında kendilerine verilen yemekleri yiyor, daha sonra saat 17.00'a kadar tekrar eğitim alıyor. Öte yandan eğitimlerin eylül ayının ilk haftasına kadar süreceği bildirildi.Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, devletin çok güzel bir projesi olduğunu belirterek Burası Türkiye'de model proje olarak başlamıştır. Burada eğitimle ilgili önemli hizmetler veriliyor. Okul öncesi eğitim ve okuma-yazma konusunda yeterli bilgileri olmayanlar için okuma-yazma sınıflarımız, daha sonra 1'den 8'e kadar sınıflardaki çocuklarımızın mevsimlik tarım işleriyle iştigal etmesinden dolayı diğer yörelerde alamadıkları eğtimleri burada Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi olmak üzere geri kaldıkları dersleri bir aylık sürede gidermeye çalışıyoruzö dedi.Erten, sağlık alanında da hizmet verildiğini belirterek, 'Burada eğitimin dışında sağlık alanında da çok önemli hizmetler veriyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün ekipleri sahada her an hazır bulunuyorlar. Mobil diş aracımız, KETEM ve diğer önleyici sağlık hizmetleriyle ilgili önemli hizmetler veriliyorö diye konuştu.