Ordu'nun 2019 Bütçesi 510 Milyon Lira

Ordu
Büyükşehir Belediye Meclisi, Kasım ayı olağan toplantısının ikinci oturumunu gerçekleştirdi. Büyükşehir ve 19 ilçe belediyesinin 2019 mali yılı bütçesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda Ordu Büyükşehir Belediyesinin bütçesi 510 milyon TL olarak kabul edildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş
'ın başkanlığında meclis salonunda düzenlenen toplantıda, Büyükşehir ile birlikte ilçe belediyelerinin de 2019 mali yılı bütçeleri belli oldu. Toplantıda yapılan oylama ile birlikte Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 2019 mali yılı bütçeleri şöyle oluştu:
Ordu Büyükşehir Belediyesi 510 milyon TL, Akkuş
Belediyesi 13 milyon 700 bin TL, Altınordu Belediyesi
150 milyon TL, Aybastı
Belediyesi 16 milyon 500 TL, Çamaş
Belediyesi 7 milyon TL, Çatalpınar
Belediyesi 5 milyon 335 bin TL, Çaybaşı
Belediyesi 11 milyon 500 TL, Fatsa
Belediyesi 150 milyon TL, Gölköy Belediyesi
29 milyon 372 bin TL, Gülyalı
Belediyesi 8 milyon TL, Gürgentepe
Belediyesi 11 milyon TL, İkizce
Belediyesi 7 milyon TL, Kabadüz
Belediyesi 7 milyon 350 bin TL, Kabataş
Belediyesi 7 milyon 267 bin TL, Korgan
Belediyesi 19 milyon 500 bin TL, Kumru
Belediyesi 15 milyon 437 bin TL, Mesudiye
Belediyesi 15 milyon 774 bin 120 TL, Perşembe
Belediyesi 20 milyon 227 bin TL, Ulubey
Belediyesi 9 milyon 452 bin TL ve Ünye Belediyesi
113 milyon TL.
Görüşmelerin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, bir sonraki toplantı tarihini oy birliği ile 13 Aralık
2018 Perşembe günü olarak belirledi. - ORDU
Engin Tekintaş,Ordu