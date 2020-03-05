Ordu'nun Akkuş ilçesi enerji üssü oluyor

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, doğa dostu enerji üretimi konusunda Akkuş'un bir merkez olacağını belirtti.

Demirci, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe merkezine bir trafo merkezi kurarak Akkuş'un enerji sorununu çözdüklerini ifade etti.

Belediyeye gelir getirecek ve belediyenin kullandığı enerjiyi karşılayacak güneş enerjisi projesini hayata geçirmek için projelendirme çalışmalarını bitirdiklerini kaydeden Demirci, söz konusu projede ihale aşamasına geldiklerini aktardı.

Büyükşehir Belediyesince ilçede 12 megavatlık rüzgar enerji santrali kurulumu için de çalışmaların başlatıldığını vurgulayan Demirci, "Bu yıl sonuna kadar hizmete açılacak, üretime başlayacaktır. Rüzgar enerji santrali kurulumuyla alakalı özel bir firma da Taz Yaylamızda 12 megavatlık bir çalışma başlatıp montaj aşamasına getirmiştir." ifadesini kullandı.

Demirci, ayrıca Tifi Deresinde HES projesinin hayata geçtiğini, 3 santralin faaliyete ve üretime başladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla Akkuş'umuz tam bir enerji üssü oldu. Bundan sonraki süreçte hem enerji üretilecek, hem de insanlarımız kazanacak. Aynı zamanda istihdama yönelik bir çalışma olmuş olacak. Doğaya zarar vermeyen, doğa dostu enerji üretimi konusunda Akkuş'umuz bir merkez olacak."

Demirci, Akkuş'un doğal güzellikleriyle de turizmde ön plana çıkartılması yönünde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kaynak: AA