Ordu'nun Çamaş İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Mahmut...

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Ordu'nun Çamaş ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Mahmut Ayparçası kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Mahmut Ayparçası 4 bin 104, CHP adayı Ahmet Kesik 2 bin 410, İYİ Parti adayı Ahmet Özcan 493 oy aldı.Ayparçası'nın öz geçmişi -1967 Fatsa doğumlu Ayparçası, ilkokulu Çamaş'ta, orta ve liseyi Ordu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde üç yıl eğitim aldıktan sonra 1989'da İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. 28 yıldan bu yana eczacılık yapan Ayparçası, 2004-2009 döneminde AK Parti Çamaş Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapan Çamaş, evli ve 4 çocuk babası.