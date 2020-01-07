Haberler » Güncel » Ordu'nun Çambaşı Yaylası bungalovlarla turizmde daha iddialı - ORDU - Haber

Ordu'nun Çambaşı Yaylası bungalovlarla turizmde daha iddialı - ORDU

Çambaşı Yaylası'ndaki bungalovların drone ile görüntüleri Bungalovların iç ve dış görünümü Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, kar motoruyla bungalovlara gitmesi Güler'in bungalovları incelemesi Güler ile röportaj Ordu'nun Çambaşı Yaylası bungalovlarla turizmde daha iddialı...

07.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:04
Yaylası'ndaki bungalovların drone ile görüntüleri
Bungalovların iç ve dış görünümü
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, kar motoruyla bungalovlara gitmesi
Güler'in bungalovları incelemesi
Güler ile röportaj 'nun Çambaşı Yaylası bungalovlarla turizmde daha iddialı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler:
"Mayıs ayına kadar tüm rezervasyonlarımız dolu. Yoğun talep üzerine bungalovlara yenilerini ekleyeceğiz"
ORDU - Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, yeni inşa edilen bungalovlarıyla dikkati çekiyor.
Kabadüz ilçesine bağlı yaylada kısa süre önce hizmete giren iki katlı 10 standart, 2 süit ahşap bungalov, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlerin tercihi oldu.
Rahatlığı ve özel yapımıyla dikkati çeken bungalovlar, misafirlerine eşsiz doğa manzarası sunuyor.
Kar motoruyla da ulaşım sağlayabilen ziyaretçiler, bungalovlara giderken keyifli bir yolculuk yapma fırsatı buluyor.
Çambaşı Yaylası'ndaki bungalovlarda incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kış turizmini geliştirmek ve Ordu'yu her mevsim yaşanılabilir hale getirmek amacıyla çalışmalarının her yönüyle devam ettiğini söyledi.
Bu kapsamda Ordu'nun, yaz ve kış mevsiminde gözde mekanlarından biri olan Çambaşı Yaylası'nda bungalovlar inşa ettiklerini belirten Güler, "Burası özenle dizayn edildi. Konforuna da diyecek yok. Bungalovların faaliyete geçmesiyle 7'den 70'e herkes büyük ilgi gösterdi. Sadece Türkiye'den değil, dünyadan da buranın neresi olduğunu soruyorlar." dedi.
Güler, mayıs ayına kadar tüm rezervasyonlarının dolu olduğuna dikkati çekerek, yoğun talep üzerine bungalovlara yenilerini ekleyeceklerini aktardı.
Verilen sözlerin bir bir tutulduğunu ifade eden Güler, şunları kaydetti:
"Çambaşı Yaylamızda 5 yıldızlı otel çalışmalarımız devam ediyor. Kaba inşaatı bitti ve 5'inci katına gelindi. Daha sonrasında çevre düzenleme çalışmalarına geçilecek. Burada gölet çalışmalarımız da devam ediyor. Yaptığımız projelerle Ordu marka şehir olma yolunda hızla ilerliyor."
Ordu'nun Çambaşı Yaylası bungalovlarla turizmde daha iddialı - ORDU

Mehmet Hilmi Güler, Çambaşı Yaylası, Çambaşı, Ordu, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:05   Arnavutköy'de yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı kadın öldü - Haber
18:02   Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi Edirne'de yakalandı - Haber
18:01   Dosso Dossi Fashion Show, Bursa'ya geri döndü - Haber
17:58   Türkiye'nin bilimsel ilk sanal herbaryumu 'VANF' açıldı - Haber
17:58   Yeşilbaşlı ördekler tedavi altına alındı - Haber
15:57   Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
7.01.2020 18:06:34