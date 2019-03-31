Ordu'nun Fatsa İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı İbrahim...

Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı İbrahim Etem Kibar
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, İbrahim Etem
Kibar 32 bin 947, CHP
adayı Ahmet Canbaz
16 bin 306, Saadet Partisi
adayı Hüseyin Akot
4 bin 188 oy aldı.
-Kibar'ın özgeçmişi-
1983 yılında Ordu Fatsa'da doğdu. Orta öğrenimini 1999 yılında Fatsa İmam Hatip Lisesinde, lise öğrenimini 2002 yılında Fatsa Lisesini
bitirdikten sonra 2002 yılında 19 Mayıs
Üniversitesi Ziraat Fakültesini kazandı. 2010 yılında Fatsa Ziraat Odasında Tarım Danışmanı olarak göreve başladı. 2012 yılında Ziraat Odası toprak analiz Iabaratuvarının kurucu müdürlüğünü üstlendi.
2015 yılından itibaren Fatsa Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2017 yılında Ordu Ziraat Mühendisleri Odası
Başkan Yardımcılığı görevini aldı. Kibar, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA