Ordu'nun Menderesleri İlgi Odağı

ORDU'nun Aybastı ilçesindeki bin 500 rakımlı, doğa harikası menderesler ile yayla göllerinin bulunduğu Perşembe Yaylası'nı ziyaret edenler, bölgeye her mevsim hayran kalıyor. Yerli- yabancı turistlerin ilgisini çeken menderesler, özellikle yazın ziyaretçi akınına uğruyor. Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, Arap turistlerin son yıllarda kentin yaylalarına rağbet gösterdiğini, en çok da Perşembe Yaylası'nı ziyaret ettiğini söyledi.Ordu'nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası, her mevsim yerli- yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Orta Doğu ve MENAR ülkelerinden gelen turistlerin de en çok ziyaret ettiği yer olan, bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası, ziyaretçileri hayran bıraktırıyor. Doğa harikası menderesler ve yayla göllerinin turizme kazandırılması için çalışmalar sürdürülürken, bölgenin tanıtımı için de çeşitli şenlik ve etkinlikler düzenleniyor. Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, Arap turistlerin de son yıllarda kentin yaylalarına rağbet gösterdiğini, en fazla Perşembe Yaylası'nı ziyaret ettiklerini belirtti. Yemyeşil doğa ile iç içe mendereslerin tanıtımı için etkinlikler yapıldığını belirten Gündoğar, "Yaylamızın tanıtımı için her yıl şenlik düzenliyoruz. Yaz mevsiminde düzenlediğimiz, asırlardır devam eden yayla ve güreş şenliğimiz büyük ilgi görüyor. Yaylaya günlük ortalama 50 araçla 400- 500 civarında Arap turist geliyor. Bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Gelen turistler yeme, içme ve konaklamanın yanı sıra yerel ürünlerden alışveriş de yapıyor. Esnafımıza da ciddi katkı sağlıyor. Yatak kapasitemiz yok, hedefimiz bunu artırmak" dedi.5 YILDA 500 BİN TURİST HEDEFİÖzellikle yazın yoğun olarak ziyaret edilen Perşembe Yaylası'nın hala günlük ortalama 2 bin ziyaretçisi olduğunu, Türkiye'de 9 asrı aşan tek Güreş Festivali'nin de burada yapıldığını ve 1 haftada 250 bin kişinin festivalde ağırlandığını anlatan Başkan Gündoğar, şunları söyledi:"Aybastı'da turizm imar planını bitirdik. Hedefimiz önümüzdeki 5 yılda en az 3 bin yatak kapasitesine ulaşmak. Şu an otel yapımıyla ilgili müracaatlar ve ruhsat aşamasında olanlar var. Önümüzdeki 5 yılın sonunda 500 bin yerli ve yabancı turisti Aybastı'da konaklatmak ve ağırlatmayı hedefliyoruz. Yapılan tanıtımlarla Arap turistler son zamanlarda bölgeye rağbet ediyor. Gelenlerin sayısını daha da artıracağız, bunun için çalışmalara devam ediyoruz. Mendereslerin ortasından araç yolu vardı. Muhteşem güzelliğe sahip menderesleri ikiye bölen yolun planlamasını yaptık. Arasından geçen yolu kaldırıp mendereslerimizin doğal bütünlüğünü sağlayacağız. Yine bölgemizde 105 metre yüksekliğinde Uzundere Şelalemiz var, buranın da tanıtımını yaparak turizme kazandıracağız."PERŞEMBE YAYLASIPerşembe Yaylası, 1991 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile 'turizm merkezi' ilan edildi. Aybastı ilçesine 17 kilometre uzaklıkta, denizden yaklaşık 1500 metre yükseklikte yer alan yaylada, her yıl temmuz ayında şenlikler düzenleniyor. Yayla şenliklerinde çeşitli yarışmalar, folklorgösterileri, konserler, sosyal ve kültürel etkinlikler, güreş müsabakaları, at yarışları yapılıyor.- Ordu