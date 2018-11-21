Ordu'nun Menderesleri İlgi Odağı

Ordu
'nun Aybastı
ilçesindeki bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası
, doğa harikası menderesleri ve yayla gölleriyle her mevsim ziyaretçilerini büyülüyor. Yerli-yabancı turistlerin ilgisini çeken menderesler özellikle yaz döneminde yoğun ziyaretçi aldı. Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar
, yerli turistlerin yanı sıra, Arap turistlerin son yıllarda kentin yaylalarına büyük rağbet gösterdiğini, en fazlada Perşembe Yaylasını ziyaret ettiklerini söyledi.
Ordu'nun Aybastı ilçesindeki Perşembe yaylası her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Ortadoğu ve MENAR ülkelerinden gelen turistlerinde en çok ziyaret ettiği yer olan bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası, ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Doğa harikası menderesleri ve yayla göllerinin turizme kazandırılması için çalışmalar sürerken, bölgenin tanıtımı içinde çeşitli şenlik ve etkinlikler yapılıyor.
Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, yerli turistlerin yanı sıra, Arap turistlerinde son yıllarda kentin yaylalarına büyük rağbet gösterdiğini, en fazlada Perşembe Yaylasını ziyaret ettiklerini belirtti. Görenleri büyüleyen, yemyeşil doğa ile iç içe mendereslerin tanıtımı için etkinliklerin düzenlendiğini belirten Gündoğar, Yaylamızın tanıtımı için her yıl şenlik düzenliyoruz. Yaz mevsiminde düzenlediğimiz asırlardır devam eden yayla ve güreş şenliğimiz büyük ilgi görüyor. Yaylaya günlük ortalama 50 araçla 400-500 civarında Arap turist geliyor. Bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Gelen turistler yeme içme ve konaklamanın yanı sıra yerel ürünlerden alışverişte yapıyor. Esnafımıza da ciddi katkı sağlıyor. Yatak kapasitemiz yok, hedefimiz bunu artırmak dedi.
5 YILDA 500 BİN TURİST HEDEFİ
Özellikle yaz mevsiminde çok yoğun ziyaret edilen Perşembe yaylasının halen günlük ortalama 2 bin ziyaretçisi olduğunu, Türkiye
'de 9 asrı aşan tek güreş festivalinin de burada yapıldığını ve 1 haftada 250 bin kişiyi festivalde ağırladıklarını anlatan Gündoğar, Aybastı'da turizm imar planını bitirdik. Hedefimiz önümüzdeki 5 yılda en az 3 bin yatak kapasitesine ulaşmak. Şuan otel yapımıyla ilgili müracaatlar ve ruhsat aşamasında olanlar var. Önümüzdeki 5 yılın sonunda 500 bin yerli ve yabancı turisti Aybastı'da konaklatmak ve ağırlatmayı hedefliyoruz. Yapılan tanıtımlarla Arap turistler son zamanlarda bölgeye rağbet ediyor. Gelenlerin sayısını daha da artıracağız, bunun için çalışmalara devam ediyoruz. Mendereslerin ortasından araç yolu vardı. Muhteşem güzelliğe sahip menderesleri ikiye bölen yolun planlamasını yaptık. Arasından geçen yolu kaldırıp mendereslerimizin doğal bütünlüğünü sağlayacağız. Yine bölgemizde 105 metre yüksekliğinde Uzundere
şelalemiz var, buranın da tanıtımını yaparak turizme kazandıracağız diye konuştu.
PERŞEMBE YAYLASI
Perşembe Yaylası 1991 yılında Bakanlar Kurulu
Kararı ile Turizm Merkezi ilan edildi. Aybastı ilçesine 17 kilometre mesafede denizden yaklaşık 1500 metre yükseklikte yer alan yaylada her yıl temmuz ayı içinde yayla şenlikleri yapılmaktadır. Şenliklerde çeşitli yarışmalar, folklor gösterileri, konserler, sosyal ve kültürel etkinlikler,güreş müsabakaları, at yarışları gibi
etkinlikler düzenlenmektedir. Yayla yolunun büyük kısmı asfalt, kalanı stabilize yoldur.
Yorgunluk atmak, piknik yapmak, safari, yamaç paraşütü için idealdir. Yaylada aynı zamanda, eşsiz güzelliğe sahip tabiat harikaları, tarihi eserler ve alanlar mevcuttur. Kümbetler, Çiseli Şelalesi
, Karga Tepesi bunlara örnektir. Yayladakiş mendereslerde görenleri büyülüyor.
Perşembe Yaylası,Perşembe,Aybastı,Ordu
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:28