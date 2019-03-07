Kaynak: AA

Ordu Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Ordu'nun Renkleri Uluslararası Ressamlar Çalıştayı" kapsamında kente gelen 20 sanatçı, tarihi, kültürel ve turistik mekanların yağlı boya tablolarını yapıyor.Resim sanatı aracılığıyla ulusal ve uluslararası anlamda kentin tanınırlığını artırmak amacıyla düzenlenen çalıştay devam ediyor.Çalıştay kapsamında tarihi, kültürel ve turistik yerleri gezen sanatçılar, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu fuaye alanında, gördükleri mekanların yağlı boya tablolarını hazırlıyor.Sanatçılardan Orhan Zafer, gazetecilere yaptığı açıklamada, uluslararası çalıştaya 7 şehir ve 3 ülkeden 20 sanatçının katıldığını söyledi.Hazırlanan eserlerin yarın sergileneceğini belirten Zafer, çalıştayı geleneksel hale getirmek istediklerini, ayrıca Ordu'da resim heykel müzesi oluşturulmasını hedeflediklerini ifade etti.Zafer, çalıştay kapsamında Fatsa Bolaman'daki Tarihi Haznedaroğlu Konağı'nı tuvale aktardığı kaydetti.Sanatçı Önder Aydın ise bu tür çalıştayların önemine dikkati çekerek, "Çalıştaylarda ortaya çıkan eserlerle bir müze oluşturulması çabası var. İnşallah Ordu'nun bu talebi böylesine önemli çalıştaylarla hayata geçirilir. Çünkü resim heykel müzeleri, gençlerin en çok gittiği alanlar." diye konuştu.Ordu'nun kültürel açıdan zengin olduğunu vurgulayan Aydın, "Bu çalıştay bundan sonraki yıllarda da farklı sanatçıların katılımıyla sürdürülürse amacıya ulaşır. Çünkü böyle çalıştaylar, yapıldığı il ve ülke adına önemli hizmetler sunuyor." dedi.Ressam Aysun Altınöz de çalıştayı düzenleyen Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, ortaya çok güzel eserler çıktığını dile getirdi.İranlı sanatçı Raza Rahmani, Karadeniz'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Gelmeden önce Ordu hakkında ufak bir araştırma yaptım. 'Burada muhakkak bulunmam lazım' diye düşündüm." ifadelerini kullandı.Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş da sanatçıları ziyaret ederek, yapılan eserlerle ilgili bilgi aldı.Çalıştay, yarın sona erecek.