Ordu'nun Saklı Tarihi Kurul" İsimli Sergi Açıldı

20 Kasım 2018 Salı 17:31



20 Kasım 2018 Salı 17:31

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Suat Olgun "Ordu'nun Saklı Tarihi Kurul" isimli serginin açılışında yaptığı konuşmada Fatsa ilçesi ile ilgili önemli müjdeler verdi."Ordu'nun Saklı Tarihi Kurul" isimli serginin açılışı Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşti. Açılışa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Suat Olgun ve belediye meclis üyeleri katıldı."Cıngırt Kalesi'ndeki tarihi ortaya çıkaracağız"Serginin açılışında ilk konuşmayı yapan Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, "Ordu ilimizin her tarafından tarih fışkırıyor. Bizler çok bunun bir örneğini Fatsa ilçemizde Cıngırt Kalesi dediğimiz yer. Bundan sonraki süreçte hem Büyükşehir Belediyemiz hem de Kültür ve Turizm Bakanlığımız desteğiyle Cıngırt Kalesi'ndeki tarihin ortaya çıkarılması ile ilgili girişimlerde bulunacağız. Cıngırt Kalesi'ndeki tarihin 4 bin yıllık bir tarih olduğu söyleniyor. İnşallah bu tarihi ortaya çıkaracağız. Ben bu vesileyle Fatsalı hemşerilerimizi de buraya davet ediyorum" dedi."Bilgi evi açacağız"Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Suat Olgun ise yaptığı konuşmada Büyükşehir olarak Fatsa'ya bu zamana kadar 134 milyon liralık yatırım yaptıklarını ifade ederek, "Yol anlamında, asfalt stabilize yol, yol genişletme yatırımı 53 milyon TL, Fen İşleri Daire Başkanlığımızın yatırımı 37 milyon TL, OSKİ Genel Müdürlüğümüzün yatırımı 25 milyon, Kültür Daire Başkanlığımızın yatırımı ise 1 milyon TL. Yani biz yatırımlarımızı Fatsa ilçemizde devam edeceğiz. Şu an Fatsa sahil yolunda yürüyüş yolumuz devam ediyor, meydan düzenlememiz devam ediyor. Burada ben bir müjde veriyorum. Kültür yatırımımız olarak Allah izin verirse Aralık ayının 15'i gibi Bilgi Evlerini açacağız. Bilgi Evlerimiz bizim kültür sanat anlamında en iddialı olduğumuz yatırımlarımızdan bir tanesi. Bu ortaokul kısmına yönelik olan kısım İnşallah 2019 yılı içerisinde lise akademisi kuracağız" diye konuştu."Arıtma tesisini hayata geçireceğiz"Fatsa'nın teknik anlamda en büyük eksiklerinden bir tanesinin bir arıtma tesisinin olmaması olduğunu söyleyen Olgun, "Bu konuyla ilgili sayın belediye başkanımızla istişarelerimiz devam ediyor. Bununla ilgili 2019 - 2023 yılları arasında bir çalışmamız var. Şahsenem derisi üzerinde bir baraj ve gölet yapmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili DSİ ile görüşmelerimiz devam ediyor. Planlama proje ihalesine çıkıldı sonrasında ise yatırım ihalesine çıkılacak. İnşallah 2023 yılında Fatsa halkı arıtma tesisinden su içecek" şeklinde konuştu. - ORDU